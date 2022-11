Rennradfahrer stürzt schwer

Unfall an der Laurenzstraße

Ein Rennradfahrer ist nach einem Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

An der Laurenzstraße ist es am Mittwoch gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Rennradfahrer gekommen, der sich dabei schwer verletzt hat. Das berichtet die Polizei.

Der 36-jährige Mann aus Gronau war mit seinem Rennrad auf dem Radweg an der Laurenzstraße unterwegs. Ein 52-jähriger Mann aus Ochtrup wollte mit seinem VW Passat von einem Tankstellengelände aus nach rechts in die Laurenzstraße einbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei den Rennradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rennradfahrer stürzte. Er verletzt sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Höhe des Sachschadens machten die Beamten noch keine Angaben.