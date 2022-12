Retter alter Plattenspieler

Wenn die Enkelkinder an den Feiertagen zu Besuch sind, wird nach alter Tradition eine Weihnachtsplatte aufgelegt – und ausgerechnet dann verweigert der Plattenspieler, der das ganze Jahr über (oder sogar länger) in der Ecke gestanden hat, seinen Dienst . . . An dieser Stelle kommt Bernd Ahlmann ins Spiel. In seinem Hobbykeller repariert der Ochtruper nämlich alte Phonogeräte aus den 70er- und 80er-Jahren.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet