Eigene Strategie für die Energiewende zu Hause entwickeln

Den Schritt zu einer PV-Anlage findet der Ochtruper Dr. Jörg Hennig viel wichtiger, als die Investition in eine Wärmepumpe kurzfristig übers Knie zu brechen.In Sachen Heizung könne generell durch richtige Einstellungen einiges optimiert werden.

„Muss ich mir jetzt schnell eine Wärmepumpe zulegen?“ „Wie soll ich mir das leisten?“ Jörg Hennig hat den Eindruck, es herrsche viel Unkenntnis und Sorge bei Eigenheimbesitzer: „Man darf sich nicht vom medialen Gebrüll verunsichern lassen, sondern eine eigene Strategie entwickeln.“ Es geht um die Energiewende. Viele könnten diese zu Hause umsetzen oder zumindest damit beginnen, findet der Ochtruper. Er ist promovierter Mathematiker, der beruflich als IT- und Organisationsberater unterwegs ist. Schon viele Jahre beschäftigt er sich – auch privat – mit der Gewinnung von Energie mit Hilfe der Sonne. Und er gibt sein Wissen gerne an Interessierte weiter, indem er „Solar-Partys“ in Ochtrup veranstaltet.