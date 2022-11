Rote Bank als Anlaufpunkt

In den Caritas Werkstätten ist eine Rote Bank entstanden. Sie steht als Symbol gegen Gewalt an Frauen und dient auch als Informationsplattform, wie die städtische Gleichstellungsbeauftragte, Julie Nacke (l.), und die Frauenbeauftragte in den Werkstätten, Tanja Schiermann (3.v.l.), berichten.

Foto: Alex Piccin