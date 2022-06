Rückblickend eine Top-Entscheidung

Den urigen Charme mit dem Holzboden haben viele Ochtruperinnen und Ochtruper in Erinnerung, wenn sie an das „alte“ Paddy‘s denken. Auch Inhaber Andy Roche denkt gern an diese Zeit zurück. Dabei wollte er vor 26 Jahren eigentlich gar nicht nach Deutschland.

Andy Roche (r.) und Sven Mahlitz betrieben in den Anfangsjahren das Paddy's in der Weinerstraße gemeinsam.

Ziemlich genau 26 Jahre ist es her, dass Andy Roche in die Töpferstadt gezogen ist. Die meisten Och­truperinnen und Ochtruper kennen ihn nur unter seinem Vornamen und schätzen seine direkte Art hinter dem Tresen in Paddy‘s Irish Pub in der Weinerstraße. Dabei wollte der Ire eigentlich gar nicht nach Deutschland.