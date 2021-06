Rückkehr zur Einbahnstraße

Ochtrup

Der Bereich vor dem K+K-Markt an der Bahnhofstraße gilt als gefährlich, was den Straßenverkehr angeht. Um diese Situation zu entschärfen, soll die Einbahnstraßenregelung wieder umgesetzt werden, die es bereits vor der Großbaustelle an der Horststraße/Töpferstraße gab.

Alex Piccin