Rudern fördert Sozialkompetenzen

„Meine einzige urkundlich festgehaltene maritime Tätigkeit war wohl bisher nur das Krabbenpulen“, gab Oberstudiendirektor Olaf Reitenbach am Ruderareal des Städtischen Gymnasiums Ochtrup am Haddorfer See schmunzelnd zu. Aber das würde sich ändern. Immerhin stand eine Bootstaufe an – und die auch noch gleich doppelt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch