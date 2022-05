Rundgang stößt auf großes Interesse

„Dass sich so viele Langenhorster und Langenhorsterinnen an unserem Dorfrundgang beteiligen würden, hätte ich gar nicht erwartet“, staunte Elke Frauns vom Münsteraner Kommunikations- und Planungsbüro Frauns am Dienstagabend. Mehr als 50 Teilnehmende aller Generationen waren zusammengekommen, um gemeinsam mit den Vertreterinnen des beauftragten Büros, der Kirchengemeinde und der Stadtverwaltung einige wichtige Orte und charakteristische Merkmale von Langenhorst in den Blick zu nehmen, schreibt die Stadt in einem Pressebericht. Anlässlich des jetzt angestoßenen Dorfentwicklungsprozesses sollen Stärken und Schwächen identifiziert und erste Ideen für eine Veränderung oder Weiterentwicklung zusammengetragen werden.

Bürgermeisterin Christa Lenderich begrüßte die Teilnehmenden: „Die Motivation der Bürgerinnen und Bürger, ihren Lebensraum selbst zu gestalten, ist eine entscheidende Triebfeder für den Dorfentwicklungsprozess.“ Mit dieser Motivation ging es vom Johanneshaus den Fußweg über die Vechte, zum Kindergarten, über den Weidkamp weiter bis zum Schulgebäude und von dort am Dorfteich entlang zum Feuerwehrgerätehaus, zur alten Mühle und zum Stiftsareal. „Wir gehen diese Wege jetzt mal mit den Füßen und mit den Augen ab“, so Frauns, „und vor allem: mit komplett gelockerter Vernunft.“

Sollte heißen: In dieser Phase der Ideensammlung gebe es kein Denkverbot, keine Skrupel in Bezug auf Kosten oder Wirtschaftlichkeit. Realitätsfern sei der Austausch in der großen Gruppe dennoch nie geworden. Viele Eindrücke und Meinungen zu den Gebäuden, Freiflächen, Wegen und Plätzen kamen zusammen. Die Teilnehmenden tauschten sich an verschiedenen Stellen durchaus (auch) kontrovers, aber immer offen und konstruktiv über die Stärken und Schwächen der verschiedenen Orte, über versteckte Potenziale und Nutzungsmöglichkeiten aus.

Als wunder Punkt wurde unter anderem die Hauptstraße identifiziert, die das Dorf nach wie vor in zwei Teile zerschneidet. Hier gehe es darum, zumindest an einigen entscheidenden Stellen städtebauliche Verbindungen zu schaffen, waren sich die Beteiligten einig.

Zu komplex ist das Thema „Schule“, um allein unter Dorfentwicklungsaspekten betrachtet zu werden, da Fragen der Funktionalität, der Raumqualität und pädagogischen Ausstattung eine mindestens ebenso wichtige Rolle spielen. „Die Zukunft der Von-Galen-Grundschule wird in den politischen Gremien umfassend behandelt, und wird es auch zu einer politischen Lösung für Langen­horst und Welbergen kommen“, erklärte die Bürgermeisterin.

Niederschwellig und leicht umsetzbar sind daneben mögliche kleinere Maßnahmen und Aktionen zur Aufenthaltsqualität, zur Nutzung und Belebung verschiedener Plätze und Räume, nicht zuletzt durch Pop-Up-Angebote.

Am Ausgangspunkt Johanneshaus zurückgekehrt, hatten die Beteiligten viele Stichpunkte zusammengetragen und handschriftlich festgehalten. „Das werden wir in den kommenden Tagen auswerten und für unser nächstes Treffen nutzen, um weiter daran zu arbeiten“, kündigte Frauns an. Stattfinden wird es am 24. Mai (Dienstag) um 17.30 Uhr im Johanneshaus, diesmal in Form eines Workshops. Dazu sind alle Interessierten eingeladen. Auch wer bei diesem Dorfrundgang nicht dabei war, kann noch dazustoßen.