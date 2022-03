„Russische Kunden werden von beiden Seiten informiert“

Die Bianca Moden GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Ochtrup hat ein Werk mit mehreren Hundert Beschäftigten in Bulgarien. Es liege, so am Dienstag im Gespräch mit dieser Zeitung Thomas Dankbar, Geschäftsführer von Bianca Moden, in Velingrad an der griechisch-bulgarischen Grenze. Es laufe ganz normal. „Mehr Sorgen“, so Dankbar sofort, „mache ich mir um Russland.“

