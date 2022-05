Rutschfester Belag für die Vechtebrücke

Die Brücke über die Vechte in Langenhorst ist vor allem in der kalten Jahreszeit recht glatt. Jetzt soll sie einen rutschfesten Belag erhalten.

Auf Anregung eines Bürgers hin soll die Vechtebrücke Görlitzer Straße/Metelener Damm mit einem rutschfesten Belag versehen werden. Die Verwaltung habe bereits ein Angebot einer Fachfirma eingeholt, erklärte Bauamtsleiterin Karin Korten in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Zusätzlich würden noch günstigere Alternativen geprüft.

Abkürzung

Die Vechtebrücke sei eine gern genutzte Abkürzung für den Fuß- und Radverkehr innerhalb von Langenhorst, die häufig von Kindern genutzt werde, heißt es in dem Beschlussvorschlag. Gerade in der kalten Jahreszeit gebe es „Schmierglätte“ auf der Brücke, die sich auch durch den Einsatz einer Kehrmaschine nicht verhindern ließe, teilt die Verwaltung mit. Deshalb solle nun ein dauerhafter, möglichst langlebiger Antirutschbelag für Abhilfe schaffen.

Dem Vorschlag der Verwaltung stimmten die Ausschussmitglieder einstimmig zu. Hajo Steffers (CDU) regte in diesem Zusammenhang an, zusätzlich die Verkehrssicherheit an anderen Bereichen in der Stadt in den Blick zu nehmen. Dazu zählen seiner Ansicht nach unter anderem die Bahnhofstraße und der Pottbäckerplatz.