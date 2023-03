Sattelzug kippt in den Straßengraben

Die Landstraße zwischen Engels Kreuzung und der Dorfstraße in Richtung Welbergen ist aktuell aufgrund von Bergungsarbeiten gesperrt.

Nicht mehr beherrschbar war dieser Sattelzug aus dem Emsland, der am Montagmorgen die Landstraße 510 zwischen Engels Kreuzung (B 70) und Langenhorst befuhr. Wenige hundert Meter hinter der Kreuzung geriet der Fahrer des Lkw gegen 7 Uhr mit seinem Fahrzeug auf den durch den Regen der vergangenen Tage stark aufgeweichten Untergrund der rechten Fahrbahnbankette. Der Sattelzug fuhr noch etwa 50 Meter auf dem nicht tragfähigen Untergrund und grub sich immer mehr in die Bankette, ehe das Fahrzeug schließlich mit dem Unterboden aufsetzte und zum Stehen kam. Verletzt wurde bei dem Unfall nach Angaben vor Ort niemand. Straßen.NRW sperrte die Landstraße zwischen Engels Kreuzung und der Dorfstraße in Richtung Welbergen für die Dauer der Bergungsarbeiten des Fahrzeugs ab.