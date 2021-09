Saubere Luft durch Ventilatoren

In der jüngsten Sitzung des Schulausschusses ging es um Fensterventilatoren für Schulen. Nun soll es erst einmal eine Probephase in neun Klassen geben.

Nun sollen sie sich also drehen, die Fensterventilatoren zur Verbesserung des Luftaustausches in einigen Grundschulklassen der Töpferstadt – und dadurch das Corona-Infektionsrisiko in diesen besonderen Situationen hoffentlich weiter minimieren. Darauf jedenfalls einigten sich die Mitglieder des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport in der Sitzung am Montagabend in der Stadthalle.