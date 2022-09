Pfarrfest in Welbergen

Ochtrup

Eine Sause für die ganze Familie ist traditionell das Pfarrfest in Welbergen. Neu war in in diesem Jahr die Anordnung der Attraktionen: Offener und schattiger kam sie daher. Zur Freude vieler Besucher fand auch der legendäre „Dorfknast“ wieder sein Plätzchen.

Von Rieke Tombült