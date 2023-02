Schauen, fragen, ausprobieren

„Berufe begreifen“ für Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen und ihre Eltern ist das Berufserkundungsprojekt hinter dem federführend die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium stehen. Nächste Woche steht die Neuauflage in der Stadthalle an. Die Zahl der teilnehmenden Betriebe und Institutionen konnte nochmals gesteigert werden.

Mit Firmenvertretern ins Gespräch kommen, erste Einblicke in Berufsfelder gewinnen und auch Dinge anfassen und ausprobieren – all das ist bei „Berufe begreifen“ möglich.

Die Vielzahl der Ausbildungsberufe – derzeit gibt es über 300 unterschiedliche Wahlmöglichkeiten aus 16 Berufsfeldern – ist für Jugendliche schwer überschaubar. Und die Möglichkeiten, berufliche Tätigkeiten im Alltag zu beobachten und Kontakte zu Firmen vor Ort zu knüpfen, ist nicht besonders groß.

Wer weiß schon, was für Arbeiten in der Feinwerkmechanik, Verfahrenstechnologie oder in der Zerspanungstechnik anfallen? Womit genau befasst sich eine Fachkraft für Lebensmitteltechnik? Was macht ein technischer Produktdesigner und was ein Kaufmann für Büromanagement?

49 Betriebe aus Ochtrup und Umgebung

Das Berufserkundungsprojekt „Berufe begreifen“, das seit etlichen Jahren erfolgreich von der Haupt- und Realschule sowie seit einigen Jahren auch vom Gymnasium durchgeführt wird, erzielte bisher durchweg positive Resonanz seitens der Schüler, der Eltern, der Lehrer und der teilnehmenden Betriebe, heißt es in einer Ankündigung. Am Donnerstag (2. März) besteht nun erneut für etwa 320 Schüler der neunten Klassen von 8 bis 15 Uhr in der Stadthalle Ochtrup die Möglichkeit, viele unterschiedliche Ausbildungsberufe kennenzulernen. 49 Betriebe aus Ochtrup und Umgebung stellen sich und die möglichen Ausbildungsberufe vor, sodass die Jugendlichen sowohl die Möglichkeit haben, unmittelbar Kontakte zu Firmen vor Ort zu knüpfen, die Betriebe sowie deren Ausbildungsbeauftragte kennenzulernen, als auch durch praktische Übungen und motivierende Gespräche typische Tätigkeiten der einzelnen Ausbildungsberufe in den Blick zu nehmen und auszuprobieren.

Die Veranstaltung, die von der Stadt Ochtrup tatkräftig unterstützt wird, dient den Schülern nach dem Schulpraktikum als weitere berufliche Orientierungsmöglichkeit für zusätzliche freiwillige Praktika und die anschließende Bewerbungsphase.

Auch Eltern sind willkommen

Besonders erfreulich für das Organisationsteam aus Lehrern der Hauptschule, der Realschule und des Gymnasiums sowie Robert Tausewald, Wirtschaftsförderer der Stadt Ochtrup, ist es, dass es in diesem Jahr gelungen ist, die Zahl der teilnehmenden und ausstellenden Betriebe weiter zu erhöhen. Den Schülerinnen und Schülern steht damit eine breite Palette an Orientierungsangeboten aus verschiedensten Berufsbereichen zur Verfügung. Neben Firmen aus der Agrartechnik, der Lagerlogistik, dem Einzelhandel und dem Gesundheitswesen werden Versicherungsunternehmen und Handwerksbetriebe ihre Ausbildungsberufe in der Stadthalle präsentieren. Außerdem wird die Arbeitsagentur mit einem Stand dabei sein.

Die teilnehmenden Firmen und Institutionen Foto: Albaad Deutschland GmbH; Praxis Prof. Dr. Gesenhues und Partner; Kreissparkasse Steinfurt; Zimmerei Hoffstedde & Hüntemann GbR; Tombült GmbH; Bundeswehr Depot Nord; Karrierecenter der Bundeswehr Beratungsbüro Rheine; Provinzial Versicherungen; Stadtwerke Ochtrup; Alte Stadt-Apotheke; Steffers GmbH & Co. KG; Bernhard Voss; Agentur für Arbeit Steinfurt; Ostendorf GbR; DRK-Kindertageseinrichtung; Kindergarten „Der kleine Prinz“; Schmale Durate; Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf; MIROTEC­ Glas- und Metallbau; Martin & Michael Hüning Malerbetrieb GbR; Schräder HS Kraftfutterwerk; Finanzamt Steinfurt; Volksbank Ochtrup-Laer; Hewing GmbH; Elektro-Albers; Albers Energiebau; Akademie für Gesundheitsberufe und Zentrale Schule für Pflegeberufe im Kreis Steinfurt; Woltering + Musholt Ingenieurgesellschaft mbH; Bothorn Optik GmbH; Handwerkskammer Münster; Debeka Versicherungen; Alfred Woltering GmbH & Co. KG; Theisen GmbH & Co. KG; Ambulante Alten- und Krankenpflege Christine Leusbrock; Teupen Maschinenbau GmbH; Kreispolizeibehörde Steinfurt; Bundespolizei Inspektion Münster; Techniker Krankenkasse; Tepper Aufzüge GmbH; Grave Blumen und Floristik; Bücherei St. Lamberti; Schmitz Cargobull AG; Schmiegel Bauingenieur; Stadt Ochtrup; Reise.manufaktur; Fortuna Fahrzeugbau. ...

Eltern sind ebenfalls herzlich zu der Veranstaltung eingeladen, betonen die Veranstalter. Aufgebaut werden kann am Mittwoch (1. März) von 15 bis 18 Uhr.