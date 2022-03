Schicksalsgeschichten, die neue Hoffnungsperspektiven aufzeigen

Rund 120 Frauen haben sich in der Dionysiuskirche und zeitgleich in der Marienkirche eingefunden, um den Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen zu feiern. Dieser war von Frauen von den Britischen Inseln unter dem Leitgedanken der Hoffnung vorbereitet worden.

„Willkommen zum Weltgebetstags-Gottesdienst, der heute rund um den Erdball in sieben Weltreligionen gefeiert wird“, begrüßte Mechthild Fislage am Freitagnachmittag die rund 40 Frauen der kfd Welbergen in der Dionysiuskirche. Auch einige Frauen vor Ort aus Langenhorst waren anwesend. Der Kirchenchor Welbergen gestaltete den Gottesdienst musikalisch.

In diesem Jahr hatten Frauen aus England, Wales und Nordirland die Auswahl an Gebeten, Texten und Liedern unter dem Leitgedanken „Zukunftsplan Hoffnung“ zusammengestellt. Das Motto hätte treffender nicht sein können in einer Zeit, in der die Welt auf ein Ende der Pandemie sowie Frieden in der Ukraine und anderen Kriegsgebieten weltweit hofft.

Regenbogen als Zeichen der Hoffnung

Das kfd-Team hatte den Altarbereich der Dionysiuskirche in den Farben des Regenbogens dekoriert. „Der Regenbogen gilt als Zeichen der Verbundenheit zwischen Gott und den Menschen, aber auch als Symbol der Vielfalt und Hoffnung“, erklärten die Frauen. Symbolisch für die sieben Weltreligionen zündeten sie sieben Kerzen der Hoffnung an.

In der Ochtruper Marienkirche feierten zeitgleich rund 80 Frauen der kfd St. Marien, der kfd St. Lamberti, der evangelischen Frauenhilfe und des Frauenbundes gemeinsam den Weltgebetstag. Ausrichterin war das kfd-Team von St. Marien.

Drei Beispiele

In beiden Kirchen griffen die Frauen verschiedene Themen rund um den Leitgedanken Hoffnung auf. Sie zitierten entsprechende Textstellen aus der Bibel und schlüpften in die Rollen von Frauen aus England, Wales und Nordirland, die ihre Lebenssituation schilderten. Lina zum Beispiel kümmerte sich um ihren alleinerziehenden psychisch kranken Sohn und seine vier Kinder. Natalie berichtete von ihrer Angst vor häuslicher Gewalt. Und Emily musste erkennen, dass sie nach einem Gehirntumor ihre Zukunftsträume nicht mehr verwirklichen konnte. Sie fühlte sich wegen ihrer Behinderung allein und isoliert.

Die drei Frauen stehen stellvertretend für viele ähnliche Schicksale weltweit. Aber sie haben einen Weg aus der Krise gefunden, der ihnen jetzt eine neue Perspektive aufzeige. Allerdings anders, als sie es sich vorgestellt hatten.

„ »Als wir vor einigen Wochen den Weltgebetstag vorbereiteten, ahnten wir nicht, wie zutreffend diese Worte sein würden.« “ Agnes Möllers zum Bibelzitat über das verschleppte Volk Babylons

Die Teilnehmerinnen des Weltgebetstages erinnerten daran, dass es immer wieder Situationen gebe, in denen wir nicht sein wollen. „Dann sehen wir oft keinen Ausweg und sehnen uns danach, dass Gott eingreift“, beschrieben sie die Gefühle und zogen Parallelen zu dem verschleppten Volk im biblischen Babylon. „Das Volk des Jeremia fand sich an einem Ort wieder, an dem sie nicht sein wollten. Fern ihrer Heimat, abgeschnitten von ihren kulturellen Wurzeln. Ohne ihre Tempel und Häuser“, heißt es in einem Bibelzitat. „Als wir vor einigen Wochen den Weltgebetstag vorbereiteten, ahnten wir nicht, wie zutreffend diese Worte sein würden“, sprach Agnes Möllers, Teamsprecherin der kfd St. Marien, die gegenwärtige Not der Menschen aus der Ukraine an.