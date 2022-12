Schmuckstück aus Langenhorst

„Die da haben uns Freunde aus Peru mitgebracht, die hier hat mein Vater Werner Sandmann am Wertstoffhof vor der Entsorgung gerettet, ja und die hier habe ich mir selbst aus Jerusalem mitgebracht.” Birgit Ahling ist kaum zu bremsen, als sie inmitten ihrer Sammlung steht. In dem zurzeit leerstehenden Raum in der Fußgängerzone in Neuenkirchen steht nur ein Bruchteil. Insgesamt hat sie mittlerweile 160 Krippen gesammelt. „Sieben stehen zurzeit in unserem Wohnzimmer“, berichtet die gelernte Gärtnerin. „Angefangen hat es mit zwei selbst gebauten Krippen in unserem großen Wohnzimmer, als wir 1985 geheiratet haben. Krippen haben mich schon immer interessiert und so kamen nach und nach etliche dazu.”

