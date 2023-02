Schon immer ein bisschen anders

Die Kinderkiste ist ein bisschen anders als andere Kindertageseinrichtungen. Darauf legt die Eltern-Kind-Initiative aber auch großen Wert. In diesem Jahr feiert sie ihr 40-jähriges Bestehen. Der runde Geburtstag bot jetzt Anlass für einige Gründungsmitglieder zusammenzukommen. Dabei schwelgten sie in Erinnerungen.

Die Eltern-Kind-Initiative „Kinderkiste“ feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Einige Gründungsfamilien schwelgten jetzt mit den beiden dienstältesten Erzieherinnen (v.l.) Christina Bockholt und Petra Kreimer-Wierling vom Team der Kinderkiste in Erinnerungen. Mit dabei waren (v.l.) Ulrich Koke, Alfons Böking, Barbara Feiden, Maria Eißing, Martha Leusing, Helga Füll, Sieglinde Böking, Achim Kletzin und Marita Laumann-Kletzin.

Ende der 70er Jahre waren Kindergartenplätze in Och­trup rar. Barbara Feiden kam damals mit ihrer Familie und dem Wunsch nach einem ruhigen Landleben in die Töpferstadt. Dass es dann aber so ruhig werden würde, damit habe sie nicht gerechnet, gibt sie lachend zu. Auf der Suche nach Anschluss für ihre Kinder, aber auch für sich selbst trug Barbara Feiden ihre Idee von einer Spielgruppe bei der VHS vor. Der damalige Leiter Guido Dahl sei zunächst skeptisch gewesen, habe sich dann aber rasch überzeugen lassen. Im Sommer 1979 gingen zwei Spielgruppen mit 18 Kindern an den Start. Parallel entstand zudem ein Elternkreis.