Es lag nicht allein am sonnigen Frühlingswetter, dass am Donnerstagabend in den Räumen der Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST) eine mit Aufbruchstimmung gepaarte strahlende Laune herrschte. Der Anlass: Das Team um die OST-Geschäftsführer Kyra Prießdorf und Robert Tausewald präsentierte das neue Erscheinungsbild der OST.

Bei dem Logo sticht ein schlichtes, rundes „O“ ins Auge. Rechts daneben das Wort „Ochtrup“, darüber ein Pfeil, der an eine Krone erinnert und darunter der Begriff „Stadtmarketing“. In Kombination mit diesem Logo, das Spielraum für Assoziationen lässt, präsentiert sich die neue Marke in vier lebendigen Farben. Frisch, sympathisch und prägnant. Das Sahnehäubchen ist schließlich der neue Slogan „schön.nah.dran.“ Diese drei Worte sollen das Engagement des Ochtruper Stadtmarketings widerspiegeln. „Gleichsam soll dieser Slogan unser Versprechen an die Bürger, Gäste und Touristen bekräftigen, dass sie in Ochtrup eine ganze Menge erleben werden. Ochtrup-Stadtmarketing – schön. nah. dran“, bemerkt Kyra Prießdorf lachend und blickt auf den Beginn des einjährigen Entwicklungsprozesses zurück. Geschäftsführung und Aufsichtsrat hätten auf die Zeichen der Zeit reagiert und überlegt, wie man die OST weiter professionalisieren und ihr Profil schärfen könne.