Schönes Ambiente für Gespräche

Die Themen Verkehr und Umwelt waren am Donnerstagvormittag auf dem Wochenmarkt besonders gefragt. Bürgermeisterin Christa Lenderich hatte das Markttreiben ausgesucht, um ihre erste offene Bürgersprechstunde anzubieten. Ein ähnliches Angebot hatte die Verwaltungschefin bereits im März speziell zum Equal Pay Day gemeinsam mit dem Ochtruper Stadtmarketing und Tourismus gemacht. Diesmal war das Themenspektrum deutlich breiter gestreut.

Viel zu besprechen

Besonders schien den Töpferstädterinnen und Töpferstädtern die Verschmutzung oder Baufälligkeit bestimmter Straßenabschnitte auf der Seele zu brennen. Manche Anregung wich allerdings vom Kompetenzrahmen der Bürgermeisterin ab. Solange es sich auf die Stadt beziehe, nehme sie es gerne mit ins Rathaus. Doch bei Problemen, die sich auf Bundes- oder gar EU-Recht bezogen, sind auch Christa Lenderich die Hände gebunden. Ein Gespräch, bei dem die Leute sich ihren Frust von der Seele reden können, das war am Donnerstag zu beobachten, hilft aber auch manchmal.

Das niedrigschwellige und spontane Angebot, mit Christa Lenderich ins Gespräch zu kommen, lockte sichtlich. „Herrliche Angelegenheit. Beim Amt mag man ja gar nicht anrufen“, freute sich eine Ochtruperin. „Wenn man was hat, soll man sich auch melden“, bemerkte ein zweiter Besucher. Fiel der Bürgermeisterin auf, dass Themen zu sehr in die Tiefe gingen, verwies sie auf ein persönliches Gespräch mit ihr im Rathaus. „Manches ist zu privat, um es hier am Tisch zu besprechen“, nahm sie die Themen aber ernst.

Wer ein Anliegen hatte, musste am Donnerstag mitunter Schlange stehen. Parallel kam ihre Hand beim Notieren der Ideen, Probleme und Vorschläge kaum zum Stillstand.

Persönliche Gespräche

Doch es war nicht nur Kritik, die auf dem Wochenmarkt an die Bürgermeisterin herangetragen wurde. Manch einer blieb stehen und sprach über alte Zeiten oder hob die Aufwertung der Innenstadt positiv hervor. Christa Lenderich hatte an diesem Tag nicht nur ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger, sondern äußerte ebenfalls ihren eigenen Wunsch: endlich ein neues Rathaus. Wäre ihr früherer Arbeitsplatz beim Oberverwaltungsgericht in einem Zustand wie das derzeitige Rathaus, hätte ihr ehemaliger Chef wohl jeden Morgen vor lauter Beschwerden Rotwein intravenös gebraucht, ließ es die Verwaltungschefin nicht an Humor fehlen. Zum Glück verfügten ihre Kolleginnen und Kollegen aber über die nötige Bescheidenheit.

Bei dem Termin am gestrigen Donnerstag soll es nicht bleiben. Schon im nächsten Monat will Christa Lenderich wieder für Gespräche auf dem Wochenmarkt zur Verfügung stehen. Ob das Angebot in den Wintermonate pausieren werden, sei noch in der Schwebe, so die Bürgermeisterin.