Schritt in Richtung Integration

Auf Einladung der Leineweber hatte sich jetzt ein Integrationskurs der Volkshochschule im Leineweberhaus getroffen. Fachbereichsleiterin Simone Kemmler schreibt dazu: „Zum 22. Mal hat der Volkshochschulzweckverband einen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderten allgemeinen Integrationskurs erfolgreich durchführen können. Die Zertifikatsübergabe erfolgte nun zusammen mit der Dozentin Maria Schmale-Bischoff und des VHS-Leiters Timo Lobbel im Leinewebermuseum in Ochtrup, was bei allen Anwesenden viel Anklang gefunden hat und auf große Begeisterung stieß.“

Die Teilnehmenden hatten seit August 2021 auf dieses Ziel hingearbeitet und waren dafür überwiegend mit sehr guten Prüfungsergebnissen belohnt worden. In dieser Gruppe haben sich erneut Menschen aus mehr als zehn Nationen zusammen gefunden, die mittlerweile seit einiger Zeit in Ochtrup und Metelen leben und natürlich mit dem nachhaltigen Erwerb der deutschen Sprache einen weiteren Schritt in Richtung persönliche Integration machen konnten.

Die Leineweber nutzen die Gelegenheit, um auf das Projekt „Trachtenwerkstatt“ hinzuweisen. Bei den Teilnehmern des Integrationskurses stieß dies Angebot auf großes Interesse.

Außerdem wiesen die Leineweber darauf hin, dass am kommenden Sonntag (24. April) das Leineweberhaus geöffnet ist und luden alle Interessierten dazu ein.