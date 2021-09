Klimapilger machen Station in Ochtrup

Der Ökumenische Klimapilgerweg machte am Dienstag Station in Ochtrup. Nach ihrer Ankunft in Welbergen verschlug es die Pilger und das Orga-Team vor Ort am Abend ins evangelische Gemeindehaus. Dort ging es im Rahmen eines Diskussionsabends mit Bürgermeisterin Christa Lenderich um Themen Klima-Verantwortung und soziale Gerechtigkeit sowie menschenwürdige Arbeitsbedingungen im Textilsektor, Nachhaltigkeit und fairen Handel.

„Vergesst aber auch die Gastfreundschaft nicht. Denn auf diese Weise haben schon manche, ohne es zu wissen, Engel als Gäste aufgenommen.“ An diesen Satz aus einem Brief des Apostels Paulus an die Hebräer erinnerte Pfarrerin Imke Philipps am Dienstagabend im Saal des evangelischen Gemeindehauses. Sie begrüßte so die Pilger, die sich für Klimaschutz und Gerechtigkeit auf einen langen Weg von Polen bis nach Schottland gemacht hatten, als „Engel“.