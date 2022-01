Schrittfolge für tragfähigen Prozess

Die SPD-Fraktion schließt eine Angliederung des Baubetriebshofes an die Stadtwerke Ochtrup nicht grundsätzlich aus. Bevor eine Entscheidung getroffen werde, müsse aber klar sein, ob eine Angliederung organisatorisch und wirtschaftlich sinnvoll ist, also für die Bürgerinnen und Bürger von Ochtrup Vorteile erbringen könne. „Aus Sicht der SPD-Fraktion kann so eine Entscheidung derzeit noch nicht getroffen werden“, stellt Fraktionsvorsitzender Tim Kersting in seiner Stellungnahme klar.

