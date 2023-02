„Schule zu einem queerfreundlicheren Ort machen“

Unter dem Namen Queer-Express firmiert ein Projekt, das Jugendlichen Informationen und Gesprächsangebote zum Thema LSBTIAQ* bietet. Jetzt war der Queer-Express am Ochtruper Schulzentrum zu Gast. Im Interview gibt Projektleiter Yannick Janßen zu Intentionen und Erfahrungen Auskunft.

Mit Jugendlichen im Gespräch: Queer-Express zu Besuch am Schulzentrum

„Neugierde und Kontaktbereitschaft waren sehr groß“: Yannick Janßen vom LSBTIAQ*-Jugendzentrum und der Beratungsstelle in Münster war zu Gast am Ochtruper Schulzentrum.

Der Queer-Express hat in den vergangenen Monaten Station an den Ochtruper weiterführenden Schulen gemacht. Dabei handelt es sich um ein Projekt, das Aufklärungsarbeit zum Thema LSBTIAQ* (siehe Kasten) leistet. Schülerinnen und Schüler können sich beraten lassen, Fragen oder Anregungen auf kleine Zettel schreiben und in einen dafür mitgebrachten Briefkasten stecken.