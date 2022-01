Schulen warten auf Test-Ergebnisse

Unglücklicher Schulstart ins Jahr 2022: Die Ergebnisse der Coronatests der Schüler und Schülerinnen aller Grundschulen in Ochtrup vom Montag lagen am Dienstagmittag noch nicht vor. Um 6 Uhr spätestens hätten sie da sein müssen.

Einen Schnelltest haben die Marien-Grundschüler am Montag vorsichtshalber auch gemacht – eine vorausschauende Entscheidung der Schulleitung. In den weiterführenden Schulen reichen Schnelltests.

Am Montag sind alle Kinder der Marienschule getestet worden – bis Dienstagmittag, 11.45 Uhr, lag noch kein einziges Ergebnis vor. Die Schüler hatten je eine Probe für den Pooltest abgegeben und zusätzlich – das ist seit diesem Montag neu – sofort auch eine Einzelprobe. Doch weder für den Pooltest noch für die Einzelproben lagen bis zum Mittag Ergebnisse vor. Normalerweise stehen die Ergebnisse am Folgetag bis spätestens 6 Uhr zur Verfügung, so dass Eltern, deren Kind eventuell positiv getestet wurde, rechtzeitig benachrichtigt werden können und sie ihr Kind zu Hause lassen.