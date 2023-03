Schülerinnen und Schüler erinnern an ermordete Ochtruper

Ochtrup

Schülerinnen und Schüler des städtischen Gymnasiums haben einen Rundgang durch Ochtrup entworfen. Mit über 60 interessierten machten sie sich am Donnerstagnachmittag auf die Suche nach „Spuren jüdischen Lebens in Ochtrup“ im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit. Der Weg führte an Stolpersteine vorbei - und gab einige Anregungen.

Von Irmgard Tappe