Schutzhütte und Dixi-Klo brennen

Zu zwei Bränden ist die Freiwillige Feuerwehr ausgerückt: Am Sonntag stand eine Schutzhütte am Nienborger Damm in Flammen, am frühen Montagmorgen brannten am Kardinal-von-Galen-Haus Gelbe Säcke – das zweite Mal innerhalb weniger Wochen.

Ein Raub der Flammen wurde am Sonntagnachmittag eine Schutzhütte am Nienborger Damm.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ochtrup wurden am Sonntagnachmittag zu einem Kleinbrand am Nienborger Damm alarmiert. Laut Erstmeldung der Kreisleitstelle brannte gegen 14 Uhr eine Gartenhütte in unmittelbarer Nähe zum Ortsausgang.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich diese Meldung, informieren die Kameraden. Eine im Freien stehende Hütte für Fahrradfahrer und Spaziergänger stand in Vollbrand. Die Feuerwehr setzte zwei C-Rohre ein, um das Feuer zu löschen und die umgebende Vegetation zu kühlen. Im Anschluss an die feuerwehrtechnischen Maßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Die Feuerwehr war mit etwa zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.

Am Montag gegen 5 Uhr ist am Kardinal-von-Galen-Haus an der Piusstraße eine mobile Toiletten-Anlage in Brand geraten. Die Kameraden löschten das Feuer umgehend. Es bestand keine Gefahr für das Gebäude. Vor drei bis vier Wochen brannten dort bereits Gelbe Säcke in einem fahrbaren Gitterwagen.