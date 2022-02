Schwarze Soße für die Liebe

Südkoreanischer Brauch sorgt für kreative Stunden am Herd

Ochtrup

Der Tag der Liebenden wird traditionell am 14. Februar gefeiert. Auch einige Menschen in Ochtrup begehen den Valentinstag. Redaktionsassistentin Brigitte Mikat hat sich nach einer Internetrecherche über internationale Bräuche zum Valentinstag an den Herd begeben. Das Ergebnis: ein etwas unübliches Gericht für Liebende und solche, die es werden wollen. Das Team der WN wünscht viel Spaß beim Schmökern, nachbasteln und -kochen sowie einen Valentinstag voller Liebe und Freundschaft.