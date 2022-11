Schwerer Unfall mit Wohnmobil auf Landstraße

Am Donnerstagabend um 17.42 Uhr kam es in der Nähe von Ochtrup auf der dortigen Landstraße (L 582 - Bentheimer Straße /Oster) zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Personen. Wie die Polizei mitteilte, stieß dabei der von der BAB 31 kommende und in Richtung Ochtrup fahrende 47-jährige Fahrer eines Kleintransporters (Kastenwagen) mit dem entgegenkommenden Caravan eines 56-jährigen Fahrers frontal zusammen. Eine Person wurde im Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber laut Mitteilung schnell aus dem Auto geholt werden. Die Feuerwehr und auch ein Rettungshubschrauber waren der Polizei zufolge schnell vor Ort. Die Straße wurde in beide Richtungen voll gesperrt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Fahrer und Beifahrer im Kastenwagen wurden nach Angaben der Polizei lebensgefährlich, das Ehepaar als Insassen des Wohnmobils schwer verletzt. Der Fahrer des Kastenwagens wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Enschede/NL gefahren. Sein Beifahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKM Münster geflogen. Der Fahrer des Wohnmobils kam ins Krankenhaus Nordhorn, während seine Ehefrau ins Krankenhaus Gronau gefahren wurde. Ein Spezialistenteam der Polizei NRW zur Verkehrsunfallaufnahme wurde angefordert. Die Straße bleibt voraussichtlich bis circa 22 Uhr voll gesperrt. Beide Autos wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen, insbesondere zur genauen Unfallursache, dauern an.