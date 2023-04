Sechs Verletzte nach schwerem Unfall auf der B54

Auf der B 54 sind am Freitagabend zwei Pkw kollidiert. Der Unfall ereignete sich etwa auf der Stadtgrenze zwischen Ochtrup und Gronau. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, waren sechs Personen beteiligt, wovon fünf so schwere Verletzungen erlitten, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Lebensgefahr bestand bei keinem der Verletzten. Beide Fahrzeuge stammen aus den Niederlanden.

Am Sonntag hatte die Polizei noch keine genauen Erkenntnisse zum Unfallhergang. „Die Ermittlungen dauern an“, hieß es aus der Leitstelle in Borken. Fest steht, dass der Unfall im Begegnungsverkehr stattfand: Der Fahrzeugführer des einen Wagens war als Alleinfahrer aus Richtung Niederlande kommend in Richtung Münster unterwegs. Ihm entgegen kam das mit insgesamt fünf Personen besetzte zweite Unfallfahrzeug. Aus am Sonntag noch nicht geklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß. Ob Starkregen, der der zu Zeit laut einem Bericht der Feuerwehr Ochtrup herrschte, Einfluss hatte, konnte der Borkener Polizeisprecher auf Anfrage nicht bestätigen.

Die sechs Verletzten wurden nach rettungsdienstlicher Erstversorgung bodengebunden in regionale und überregionale Traumazentren transportiert. Die Feuerwehr Ochtrup unterstützte dabei das Rettungsdienstpersonal, „um die vorübergehende Ressourcenknappheit an Rettungsmitteln zu kompensieren“, heißt es im Bericht der Feuerwehr. „Aufgrund der hohen Anzahl an rettungsdienstlich ausgebildeten Einsatzkräften innerhalb der Feuerwehr war es der Feuerwehr möglich, hier adäquate Unterstützung zu leisten.“

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend auf der B54 auf der Ortsgrenze Ochtrup/Gronau ereignet. Beteiligt waren zwei Pkw aus den Niederlanden. Es wurden sechs Personen verletzt, vier davon schwer. Foto: Feuerwehr Ochtrup

An den beiden Fahrzeugen entstand ein von der Polizei geschätzter Schaden in Höhe von 40.000 Euro. Die B54 war bis etwa 23 Uhr komplett gesperrt. Die Feuerwehr Ochtrup war mit circa 30 Einsatzkräften vor Ort.

„Aufgrund der hohen Anzahl an verletzten Personen wurde die Alarmstufe 'ManV_10' (Massenanfall an Verletzten der Stufe 10) ausgelöst“, schreibt die Ochtruper Wehr. „Es handelt sich hierbei um eine rettungsdienstliche Alarmstufe, wobei Rettungskräfte zur Notfallversorgung von zehn Personen zur Einsatzstelle alarmiert werden. Diese Alarmstufen unterliegen vorgefertigten Notfallplänen, welche ein effektives Handeln im Rahmen größerer (medizinischer) Schadenslagen ermöglichen soll.“

Die Wehr stellte zeitgleich den Brandschutz sicher und sicherte die Einsatzstelle ab. Hierbei wurden die Ochtruper durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gronau unterstützt. Basierend auf der Auslösung „ManV_10“ befanden sich an der Einsatzstelle zeitweise insgesamt drei Notärzte und sechs Rettungswagen. An der Einsatzstelle vertreten waren auch der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der leitende Notarzt des Kreises Steinfurt sowie die Feuerwehr Emsdetten mit dem durch den Kreis Steinfurt am Standort Emsdetten stationierten „Gerätewagen Rettungsdienst“. Der Kreis Borken stellte in diesem Zusammenhang die „überörtliche ManV-Hilfe Sofort“.