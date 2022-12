„Sehr anspruchsvoller Wettbewerb“

Norddeutsche Fotomeisterschaft mit 75 Bildern in der Lambertibücherei

Die Norddeutsche Fotomeisterschaft wäre beinahe ausgefallen, wenn die „Ochtruper Lichtmaler“ sich nicht dazu bereiterklärt hätten, es in der Lambertibücherei auszutragen. „Ihr habt uns gerettet, dass wir das heute machen können“, leitet der Präsident des Deutschen Verbands für Fotografie (DVF) die Preisverleihung ein. Wolfgang Rau richtet sich auch an die restlichen Anwesenden und bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen so kurz vor Weihnachten.