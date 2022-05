Sein Glaube bedeutet ihm sehr viel

Schon in der Oberstufe war dem Ochtruper Tobias Eilert klar, dass er Priester werden möchte. Am Pfingstsonntag geht der Traum für den studierten Theologen in Erfüllung. Auch mit den Töpferstädtern will der 27-Jährige seine Weihe feiern.

Tobias Eilert aus Ochtrup wird am Pfingstsonntag von Bischof Dr. Felix Genn in Münster zum Priester geweiht.

Den Sommer in Madrid 2011 wird Tobias Eilert nie vergessen. Der Weltjugendtag, der damals in der spanischen Hauptstadt stattfand, hat dem jungen Mann aus Ochtrup noch einmal bewusst gemacht, wie viel ihm sein Glaube und die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten bedeuten. Nach dem Weltjugendtag 2013 in Rio de Janeiro war für den 27-Jährigen endgültig klar: Mit dem Theologie-Studium in Münster soll es nach dem Abitur weitergehen.

Dazu zog Tobias Eilert ins Priesterseminar. Zusammen mit zwei weiteren Männern aus dem Bistum Münster wird er am 5. Juni (Pfingstsonntag) von Bischof Dr. Felix Genn im münsterischen St.-Paulus-Dom zum Priester geweiht, schreibt das Bistum Münster in einer Pressemitteilung.

Feuerwehr

Tobias Eilert ist „gut katholisch“ aufgewachsen. „Ich war in meiner Heimatpfarrei St. Lambertus Messdiener, Lektor, nach der Firmung auch in der Leiterrunde“, erinnert er sich an viele positive Glaubenserfahrungen, die ihn bis heute tragen. Schon in der Oberstufe konnte er sich vorstellen, Priester zu werden.

Nach dem Abitur entschied sich der Ochtruper aber dann doch erst einmal dazu, ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Kindertagesstätte zu machen, bevor wieder Theoretisches gelernt werden musste. Mit dem Abschluss in der Tasche startete er ins Praxisjahr in Oelde. In die Pfarrei St. Johannes kehrte er auch als Diakon zurück. Zurzeit bereitet er sich am Domplatz in Münster auf die Priesterweihe vor.

Tobias Eilert ist es immer wichtig gewesen, private Kontakte und Freundschaften zu pflegen. Besonders zu seinen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden. Während seines Diakonates waren es die der Oelder Wehr. Wohin ihn seine erste Stelle als Kaplan führen wird, erfährt er nach der Priesterweihe.

Ins Gespräch kommen

Immer einmal wieder musste sich der 27-Jährige für seinen Berufswunsch rechtfertigen. Aber: „Wenn man offen damit umgeht, begegnet einem auch ein großes Interesse“, so seine Erfahrung. Kritik richte sich meist nicht gegen Personen, sondern gegen die Institution Kirche. Einiges an dieser Institution schmerze ihn selbst auch, gesteht Tobias Eilert: „Und darüber müssen wir immer ins Gespräch kommen.“ Der künftige Priester ist überzeugt, dass sich in der katholischen Kirche Dinge ändern werden, weil sie sich ändern müssen.

Den Menschen die gute Botschaft des Evangeliums näher zu bringen, darin sieht Eilert seinen Dienst und seinen Auftrag. Das Jahr als Diakon hat ihn weiter bestärkt: „Mir macht es Freude, Menschen an wesentlichen Punkten ihres Lebens zu begleiten.“ In der Trauer, aber auch bei Hochzeiten, Taufen und anderen Ereignissen. Sein Lieblingsbibelvers, der auch sein Primizspruch ist und im Galaterbrief steht, fasst es für ihn gut zusammen: „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.“

Gottesdienst streamen

Nach der Weihe am Pfingstsonntag im Dom feiert der Neupriester seine Primiz, also seinen ersten Gottesdienst, tags drauf, am 6. Juni (Pfingstmontag) um 10 Uhr in der St.-Marien-Kirche in Ochtrup. Dazu und auch zur Primiz in seiner Diakonatsgemeinde am 12. Juni (Sonntag) um 11 Uhr in der Pfarrei St. Johannes in Oelde sind alle willkommen, die dabei sein möchten.

Coronabedingte Beschränkungen gibt es in diesem Jahr nicht, teilt das Bistum weiter mit. Das Tragen einer Schutzmaske wird allerdings bei allen Gottesdiensten empfohlen. Die Priesterweihe am 5. Juni wird ab 14.30 Uhr auch im Internet ge­streamt.