Als Au-pair in die USA: seit zwei Monaten abflugbereit

Warten und Status abrufen: Das ist derzeit die Hauptbeschäftigung Lara Ermkes. Die 21-jährige Ochtruperin möchte als Au-pair in die USA reisen, doch es gibt Einreisebeschränkungen, die die Umsetzung ihres Traumes seit Monaten verzögern. Sobald sie von den Behörden grünes Licht bekommt, wird es allerdings sehr schnell über den Großen Teich gehen.

Lara Ermke möchte als Au-pair in die USA. Jedoch hat die Regierung die Einreise coronabedingt gestoppt. Die 21-jährige Ochtruperin sitzt seitdem auf gepackten Koffern.

Die Abschiedsparty mit ihren Freundinnen hat Lara Ermke am Samstag bereits gefeiert. Doch wann sie tatsächlich aufbrechen kann, ist noch ungewiss. Eigentlich sollte die Ochtruperin bereits seit zwei Monaten in Washington D.C. sein, wo sie mindestens ein Jahr als Au-Pair-Mädchen in einer amerikanischen Familie verbringen möchte. Doch die mit der Coronapandemie verbundenen Einreisebeschränkungen verlängerten die Wartezeit auf unabsehbare Dauer. Aus Vorfreude wurde eine nervenaufreibende Zeit des Abwartens.