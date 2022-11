Sekundenschneller Augenscan

Ochtrup

Die Gerätschaften kosteten bis zu einer halben Million Euro, die Kunden kommen aus Ochtrup und ganz Europa zu ihm: Franz Adolf Wenning nimmt die Augen von Kleinkindern in den Blick und kämpft so gegen die Kurzsichtigkeit. Außerdem kennt er sich bei Brillen für Sportschützen so gut aus, dass auch Profis ihm vertrauen.