Sichtbares Zeichen der Dankbarkeit

Die Restaurierung des alten Wegekreuzes an der Ecke Eichendorffallee/Hueskamp hat viele ältere Langenhorster an seine Geschichte erinnert. WIr haben gefragt, was es mit diesem sichtbaren Zeichen der Dankbarkeit eigentlich auf sich hat.

Frisch restauriert ist das Wegekreuz an der Ecke Eichendorffallee/Hueskamp. Es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg auf Initiative von Hermann Winter hin als Zeichen der Dankbarkeit errichtet. Bei einem Bombenangriff 1945 an dieser Stellekamen die Langenhorster nämlich mit dem Schrecken davon.

Das Wegekreuz an der Ecke Eichendorffallee/Hueskamp war in die Jahre gekommen. Verwittert und marode stand es an seinem Platz. Diesen Zustand hatte ein Langenhorster Bürger während seines wöchentlichen Kirchgangs schon seit längerer Zeit beobachtet. Schließlich wandte er sich an die Stadt Ochtrup und beantragte eine Restaurierung des Wegekreuzes.