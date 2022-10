Siegreich mit dem „Auto Planet“

Schon bei den Deutschen Meisterschaften überzeugten die Ochtruper Fotografinnen – nun kamen weitere gute Nachricht dazu: Anna-Lena Kockmann wurde Norddeutsche Jugendfotomeisterin 2022 in der Altersklasse (AK) zwei und Marieke Schwaak in der Altersklasse eins.

„Wir möchten einer jungen Fotografin ein besonderes Lob aussprechen: Anna-Lena Kockmann hat in unseren Augen die beste Leistung aller insgesamt 173 eingereichten Bilder inclusive Erwachsenen zum Thema Mobilität gezeigt“, heißt es in der Begründung der Jury. „Mit ihrem Bild ,Auto Planet‘ beweist Anna-Lena eindrucksvoll, was mit Talent und Fantasie möglich ist.“

Zweitplatzierte wurden in der AK zwei Alissa Warmeling und Andrea Bodenberger, in der AK eins gemeinsam Klara und Rika Zurich.

Fotos im Forum der Bücherei ausgestellt

An dieser Meisterschaft aller Altersgruppen hatten die Ochtruperinnen zum ersten Mal teilgenommen, weil dort statt der mittlerweile üblichen Online-Teilnahme drei großformatige Drucke der Bilder pro Teilnehmerin beziehungsweise Teilnehmer verlangt wurden. Dazu gehörte jeweils ein Farbfoto, ein Schwarz-Weiß-Foto und ein themenbezogenes Foto – und zwar zum Thema „Mobilität“.

Die von einem Profifotografen optimal im Großformat gedruckten Bilder sind nun für einige Wochen im Forum der Bücherei ausgestellt und auf jeden Fall einen Besuch wert.

Analoge Fotografie

Die Fotografinnen der „Ochtruper Lichtermaler“ haben sich im Verlauf der Jahre stets weiterentwickelt und sind kreativer geworden. Mittlerweile spielt die Fotografie bei den jungen Frauen auch beruflich eine große Bedeutung – sie besuchen Fachhochschulen oder arbeiten in kreativen Bereichen wie Grafik, Medien oder Werbung. Die analoge Fotografie hat bei Maria Wissing in ihrem Studium „Digital Media und Experiment“ in Bielefeld Einzug gehalten. Nach wie vor steht der Gruppe in Ochtrup ein Studio mit einer analogen Einrichtung zur Verfügung.

Um ein einheitliches Bild zu schaffen, erhielt die Bücherei 35 hochwertige Magnetrahmen in der Größe 50 x 65 Zentimeter, „um die großformatigen Bilder optimal zur Geltung zu bringen“, so Chris Tettke und Steffi Herrmann, die hoffen, dass die offizielle Preisverleihung im Forum der Bücherei in Ochtrup stattfindet.