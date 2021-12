Silvester erneut ohne Krach

Nachdem bereits der vergangene Jahreswechsel ruhiger war als die vorherigen, appellieren Bürgermeisterin Christa Lenderich und Erste Beigeordnete Birgit Stening erneut an alle Ochtruperinnen und Ochtruper, an Silvester komplett auf das Abbrennen von Feuerwerk vor der Haustür zu verzichten. Sie verweisen in einer Pressemitteilung auf die Belastung für Rettungs- und Pflegekräfte sowie Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt durch die Corona-Pandemie.

Zusätzliche Belastung

In den Krankenhäusern gebe es derzeit wieder eine angespannte Situation durch den erhöhten Behandlungs- und Pflegebedarf an Covid19-Patienten. Jede Behandlung eines Verunglückten sorge für eine zusätzliche Belastung des Klinikpersonals, das mittlerweile seit mehr als anderthalb Jahren unter außerordentlichem Druck steht. „Verzichten Sie daher auch dieses Jahr auf das private Feuerwerk vor der Haustür. Damit zollen wir den Pflegekräften und auch den Patienten in den Kliniken unseren Respekt“, wird die Bürgermeisterin in der Pressemitteilung zitiert.

Rücksichtnahme

Zudem stehe der Jahreswechsel von 2021 auf 2022 im gesamten Land ohnehin wieder unter strengen Beschränkungen. Es gelten die neuen Kontaktbeschränkungen – zunächst bis zum 12. Januar. Auch die Bundesregierung habe zum zweiten Mal in Folge den Verkauf von Feuerwerkskörpern der Kategorie F 2 – also den der klassischen Raketen und Böller für die Silvesternacht – untersagt.

Dennoch bestehe in NRW – und damit auch in Ochtrup – kein generelles Böller-Verbot. Vielmehr sei der freiwillige Verzicht auf das Zünden und Abbrennen von immer noch vorrätigem Feuerwerk ein Akt der Vernunft und der gegenseitigen Rücksichtnahme, betonen Lenderich und Stening übereinstimmend.

Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und auch die Polizei müssten in der aktuellen Lage nicht unnötig und über Gebühr in Anspruch genommen werden. Angesichts der Gesamtlage erhoffen sich die Verantwortlichen aber insgesamt eine ruhige Nacht.

