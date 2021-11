Situation noch sehr gut

Noch sind in der Töpferstadt genügend Hausärzte ansässig. In fünf bis zehn Jahren wird sich die Situation aber ändern, schätzt der Sprecher der Ochtruper Ärzteschaft, Dr. Sebastian Gesenhues. Daher soll bereits jetzt gegengesteuert werden.

Derzeit befinde sich Ochtrup noch in einer sehr komfortablen Situation, was die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung angeht. In den nächsten fünf bis zehn Jahren werde sich das aber vermutlich ändern. Das legte der Sprecher der Ochtruper Ärzte, Dr. Sebastian Gesenhues, in der Sitzung des Gesundheitsausschusses am Montagabend dar. Er bezog Stellung zum Antrag der Freien Wähler, diese Versorgung durch Akquisemaßnahmen der Stadt zu verbessern und eine Lotsenfunktion wahrzunehmen.