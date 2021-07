Spaß beim Unterricht mit Stallgeruch

Mit Pferden und Hunden gemeinsam lernen, auf dem Rücken eines Vierbeiners Aufgaben lösen, sich tragen lassen und Vertrauen gewinnen. Erfahrungen die jetzt einige Grundschüler in einem ganz besonderen Lernferienangebot machen durften. „Erstklässler haben im vergangenen Jahr ihre Schule nur sehr selten von innen gesehen“, sagt Claudia Bock, Leiterin der Bismarckschule aus Steinfurt. Stattdessen habe corona-bedingt der Unterricht oft zuhause vor dem Bildschirm und unter Aufsicht der Eltern stattgefunden. Dazu fehlte das Spielen in den Pausen mit Freunden – keine Frage, so haben sich die ABC-Schützen den Einstieg in den Schulalltag nicht vorgestellt. Sie haben richtig viel verpasst.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch