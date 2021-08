Spaß rund ums kühle Nass

Ochtrup

Was es für allerlei witzige Spielmöglichkeiten mit oder am Wasser gibt, erfuhren jetzt die Kinder, die an der Ferienspaßaktion des Jugendzentrums „Die Brücke“ teilgenommen haben. Koordination und Zielgenauigkeit beim Schützenfest sind zwei Aspekte, die sie unter Beweis gestellt haben.

Von Rike Herberingund