Sperrmüll in Brand gesetzt

Die Feuerwehr ist am frühen Montagmorgen zu einem Brand an der Goethestraße ausgerückt. Dort war offenbar Sperrmüll angezündet worden.

An der Goethestraße

Die Polizei hat Ermittlungen zu einem Brand an der Goethestraße aufgenommen.

Unbekannte Täterhaben in der Nacht zu Montag (25. April) an der Goethestraße Sperrmüll angezündet. Der Müll – darunter alte Türen und Teppiche – war vor einem Einfamilienhaus zur Abholung bereitgestellt worden, heißt es in einem Bericht der Polizei.

Die Tat ereignete sich gegen 1 Uhr. Ein Anwohner sei wach geworden, weil er ein knisterndes Geräusch vernahm. Als er durchs Fenster blickte, habe er das Feuer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese habe den Brand zügig gelöscht.

Durch das Feuer seien Pflanzen im Nachbargarten beschädigt worden. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen. Hinweise zu der Tat nimmt die Ochtruper Wache (Telefon 0 25 53/93 56 41 55) entgegen.