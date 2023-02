B 54: Verkehrsbehinderungen nach Lkw-Unfall

Ein Unfall am frühen Montagmorgen auf der B 54 sorgte für eine mehrstündige Sperrung und ein hohes Verkehrsaufkommen in Ochtrup.

Ein Unfall am frühen Montagmorgen (13. Februar) auf der B 54 sorgte für hohes Verkehrsaufkommen in Ochtrup. Wie die Polizei auf Redaktionsanfrage hin mitteilte, war gegen 5.30 Uhr ein Lastwagen in Fahrtrichtung Gronau unterwegs, als das Gespann in Höhe Ochtrup von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke fuhr.

Es entstand Sachschaden. Für die Bergung des Lkws musste die Bundesstraße zwischen den Anschlussstellen Och­trup/Langenhorst und Och­trup/Heek in beiden Fahrtrichtungen bis kurz nach 11 Uhr gesperrt werden. Auch am Dienstag kann es laut Polizei eventuell noch zu Verkehrsbehinderungen kommen, da der Landesbetrieb Straßen NRW Reparaturarbeiten an der Leitplanke durchführe.