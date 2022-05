Spiel, Spaß und Sport

Das Sportfest der Lambertischule kam bei den Kindern sehr gut an. Nicht nur, weil es zum Abschluss ein Eis gab.

Fest an der Lambertischule

Zum ersten Mal nach zweijähriger coronabedingter Pause fand jetzt das traditionelle Spiel- und Sportfest an der Lambertischule wieder statt. Alle Kinder der Schule stellten bei bestem Wetter ihre sportlichen Fähigkeiten an zwölf Stationen unter Beweis, schreibt die Grundschule in einer Pressemitteilung. Nach der Begrüßung durch Schulleiterin Marlies Lütkehermölle und einem Tanz zum Aufwärmen ging es für alle Klassen los.

Integriert in das Spiel- und Sportfest waren die der Bundesjugendspiele, sodass sich viele Kinder über Teilnahme-, Sieger- und Ehrenurkunden freuten. An den übrigen neun Stationen stand der Spaß und nicht die Leistung im Vordergrund. Die Kinder zeigten Teamgeist, Koordination und Geschicklichkeit. Diese Vielzahl an Angeboten war nur möglich, weil mehr als 40 Eltern das Team der Lambertischule tatkräftig unterstützt haben, heißt es im Pressebericht.

Ein Höhepunkt war die Überraschung des Fördervereins: Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Vereins der Freunde- und Förderer der Lambertischule gab es für jedes Kind bei strahlendem Sonnenschein ein Eis. Alle Kinder sind sich einig, dass so ein Tag voller Bewegung und Spaß viel öfter stattfinden sollte.