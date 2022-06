Spontan den Vogel abgeschossen

Keinen neuen Kaiser, dafür aber einen neuen König durften die Schützen der Waister Junggesellen am Freitagabend beglückwünschen. Kurz vor Einbruch der Nacht setzte Volker Büning den finalen Schuss in die purpurne Dämmerung. Er war einer von drei Schützen, die es an diesem Abend besonders auf den Vogel abgesehen hatten. Doch Büning konnte sich letztlich gegen Mark Laurenz und den Oberst Jörg Kappmeier durchsetzen. Ersterer hätte sich, dank der neuen Schießordnung, sogar vom König zum Kaiser schießen können.

