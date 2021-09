Sprachen lernen braucht Zeit

Sprachen werden oft als das Tor zur Welt bezeichnet. Wer sich mit Menschen aus anderen Ländern verständigen kann, dem eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten auf privater, aber auch beruflicher Ebene. Dabei können die Gründe, aus denen Menschen eine Sprache lernen, ganz verschieden sein, wie Simone Kemler von der Volkshochschule weiß.

In der Regel stehe ein bestimmtes Interesse dahinter, verrät die Leiterin des Fachbereichs Sprachen, Integration und Kultur des VHS-Zweckverbandes für Ochtrup, Neuenkirchen, Wettringen und Metelen. „Wenn es eine Notwendigkeit gibt und jemand zum Beispiel ein Zertifikat fürs Studium in England benötigt, für berufliche Verbindungen nach Frankreich oder private Kontakte nach Polen die Landessprache lernen möchte.“ Motivation, Grammatik und Vokabeln zu pauken könne aber auch das pure Interesse an einem Land oder einer Sprache sein. „Einfach mal so eine Sprache lernen“, verrät Kemler, „das machen die Leute allerdings nicht.“ Schließlich ist das auch mit einem großen Aufwand verbunden. „Sprache braucht Zeit“, betont die Fachfrau.

Jüngere lernen Plattdeutsch

Bei der VHS in Ochtrup werden aktuell in Präsenzkursen neben Englisch auch die Landessprachen der drei Partnerstädte Valverde, Estaires und Wielun gelehrt – also Spanisch, Französisch und Polnisch. Auch die Sprache der direkten Nachbarn, Niederländisch, steht regelmäßig auf dem Programm. Plattdeutsch, das derzeit als einer der ersten Präsenzkurse nach der Corona-Pause läuft, ist ebenfalls gefragt und wird vor allem von Personen im Alter um die 30 Jahre belegt. Das freut Kemler: „Wir müssen aufpassen, dass wir diese Sprache nicht verlieren“, betont sie. „Plattdeutsch ist schließlich auch ein Stück Identifikation mit den Wurzeln.“

Um einen Kursus stattfinden lassen zu können, braucht es acht bis zehn Teilnehmer. „Wir bekommen aus unserem Einzugsgebiet nicht immer so viele zusammen“, räumt die Fachbereichsleiterin ein. Trotzdem kann die VHS auch denen helfen, die gerne Chinesisch, Koreanisch, Schwedisch, Russisch oder Arabisch lernen möchten. „Wir sind mittlerweile so gut vernetzt, dass wir Interessierten aus Ochtrup Online-Kurse vermitteln können, in denen sie ihre Wunschsprachen lernen“, verrät Kemler und verweist auf die Service-Kooperation mit den Volkshochschulen Gronau, Lengerich und Düsseldorf. Dabei wird aber nicht nur auf Angebote der Partner verwiesen. Der hiesige VHS-Zweckverband organisiert zusammen mit Gronau auch gemeinsame Online-Formate. Dabei habe sich die Bereitschaft, Angebote über das Internet wahrzunehmen, in den vergangenen eineinhalb Jahren verstärkt. „Das ist ein positiver Nebeneffekt der Pandemie“, findet Kemler.

Es gibt sie übrigens immer noch – die Menschen, die über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder das gleiche Angebot buchen. „Wir haben da einen Italienisch-Kursus, der schon seit Jahren läuft, aktuell aber noch pausiert“, verrät Kemler. „Da hat sich eine Gruppe zusammengefunden, die mit der Dozentin wie eine Schulklasse zusammengewachsen ist. Wir haben auch einen Freitagvormittagskursus in Englisch, in dem das ähnlich ist.“ Das sei aber kein Phänomen, das sich rein auf die Sprachen begrenze, sondern auch in anderen Bereichen wie Gesundheit/Sport vorkomme.

Crashkurse als Schnupperangebote

„Allerdings muss man sich bewusst machen“, betont die Fachbereichsleiterin, „dass diese Kurse meist von Leuten besucht werden, die jenseits der 50 sind und ein ganz anderes Freizeitverhalten haben als die jungen Menschen heute.“ Einen festen Termin in der Woche, über einen längeren Zeitraum hinweg, daran möchte sich nicht mehr jeder binden. Deshalb seien auch vermehrt andere Formate im Angebot – wie Wochenend-Crashkurse, die sich auch gut als Schnupperangebot eignen würden. „Das ist etwas, das wir jetzt verstärkt angehen wollen“, informiert Kemler. Sie selbst beherrscht Englisch, spricht auch Französisch, außerdem ein paar Brocken Spanisch, Italienisch und Polnisch.

Eingerostete Kenntnisse

Wie gut jemand eine Sprache beherrscht, lässt sich übrigens durch den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen, kurz GER, messen – in sechs Stufen von A1 bis C2. Wo man steht, lasse sich am besten im Gespräch ermitteln – zum Beispiel telefonisch unter 0 25 53 / 9 39 80. „Anrufe sind immer willkommen“, lädt Kemler zum Nachfragen ein. Das beziehe sich nicht nur auf angekündigte Kurse, sondern auch auf Wünsche. „Wir haben den Überblick über das Angebot“, sagt die Fachbereichsleiterin. „Aber für uns ist auch wichtig zu wissen, wofür sich die Menschen interessieren.“ Kemler möchte Mut machen, mit einer neuen Sprache zu starten oder eingerostete Kenntnisse wieder aufzufrischen. „Wir haben es schon häufig erlebt: Auch wenn da anfangs Scheu ist – wenn die Leute erstmal merken, dass sie Fortschritte machen, kommt ein Enthusiasmus auf, der seinesgleichen sucht.“