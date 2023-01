St. Lamberti gibt einige Rätsel auf

Bei einem digitalen Quiz können Besucher ihr Wissen rund um die Lambertikirche testen – und viele knifflige Rätsel lösen. Denn es geht durchaus spannend zu in dem großen Gebäude, das seit 150 Jahren Treffpunkt ist für die Gläubigen in Ochtrup.

Digital-Quiz in der katholischen Kirche

Welche bronzenen Tiere sind auf dem Deckel des Taufbeckens in St. Lamberti zu finden – und warum befindet sich die Abdeckung nicht auf dem Becken selbst? Oder: Welche kirchlichen Figuren schmücken die Sandsteinsäule links hinter dem großen Holzkreuz im Altarraum? Und wie ist es um die drei Ringe rund um das Taufbecken bestellt – haben sie eine tiefere Bedeutung? Fragen, die auch bei geübten Kirchengängern und Gottesdienstbesuchern ein Stirnrunzeln verursachen dürften. Aber keine Sorge – es gibt Antworten. Und zwar in Form eines digitalen Quiz, das Mitglieder der Pfarrgemeinde für das Jubiläumsjahr 2023 entwickelt haben. Fest steht – es geht durchaus spannend zu im großen Gebäude, das bereits seit 150 Jahren Treffpunkt ist für die Gläubigen in Ochtrup.