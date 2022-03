Stadt bereitet Aufnahme von Flüchtlingen aus Ukraine vor

Vier Tage nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine bereitet sich die Stadt Ochtrup intensiv auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor. Darüber informiert sie in einer Pressemitteilung. Noch habe sie keine konkreten Informationen über Zeiten und Zahlen, aber es sei davon auszugehen, dass die Flüchtlinge den Kommunen wieder über einen Verteilungsschlüssel zugewiesen werden.

„Wir sind sensibilisiert und können auf die Erfahrungen von 2015 zurückgreifen“, erklären die zuständigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung. „Wenn die hilfesuchenden Menschen aus den Kriegsgebieten hier ankommen, stehen wir bereit.“

Derzeit wird ausgelotet, wo die Hilfsbedürftigen untergebracht werden können, dabei hat das Ordnungsamt bereits konkrete Wohnungen im Blick. Weitere Wohnungsangebote und ehrenamtliche Unterstützung von Seiten der Bevölkerung sind natürlich jederzeit sehr willkommen. Ob ukrainische Staatsbürger bei Familienangehörigen in Ochtrup unterkommen, sei nicht bekannt, hieß es aus der Stadtverwaltung auf Anfrage dieser Zeitung. In den Unterkünften am Schulzentrum und am Pröpstinghoff sind noch Plätze frei. Angebote von Bürgerinnen und Bürgern zur Unterbringung können der Verwaltung per E-Mail an ukrainehilfe@ochtrup.de mitgeteilt werden.

Auch in den Unterkünften am Pröpstinghoff sind noch Plätze frei. Foto: Alex Piccin

„Die Menschen in der Ukraine haben über Nacht auf schrecklichste Weise ihr Zuhause verloren“, wird Bürgermeisterin Christa Lenderich in der Pressemitteilung zitiert. „Sie können jetzt auf unsere volle Unterstützung bauen.“ Die Bevölkerung ruft sie auf: „Bitte helfen Sie mit, wo sie können. Die notleidenden Menschen sind auf unsere Hilfe und Solidarität angewiesen.“