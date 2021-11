Stadt plant mit Steuererhöhungen

Demnach stehen Erträgen in Höhe von rund 49,35 Millionen Euro Aufwendungen in Höhe von rund 49,68 Millionen Euro gegenüber. Nach Adam Ries bedeutet das ein Loch im Stadtsäckel von gut 330 000 Euro. Aber für dieses Loch gibt es einen Flicken und der heißt Covid-19-Isolierungsgesetz. Das Land NRW hat diese Regelung geschaffen. Kommunen dürfen demnach die coronabedingten Belastungen isolieren, so geschehen bereits zum Jahresabschluss 2020 und zum Haushalt 2021. Mit der Ausgleichsrücklage in Höhe von rund 425 000 Euro, in der auch der Überschuss aus dem Jahresabschluss 2020 enthalten ist, schafft die Stadt Ochtrup so einen fiktiv ausgeglichenen Haushaltsentwurf. Lenderich machte in ihrer Etatrede aber auch auf einen Haken dieser Regelung aufmerksam: „Leider löst das keine echte Einzahlung aus, sondern ist ein reinbuchhalterischer Vorgang.“

