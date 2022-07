Stadt setzt auf Mithilfe der Bürger

Sie sind immer mal wieder Thema in den Sitzungen von Stadtrat und Ausschüssen und tauchen meist unter dem Punkt Verschiedenes auf: Hecken, die auf einen Gehweg ragen und längst mal geschnitten gehören. Meistens nimmt sich die Stadtverwaltung der Sache an und Kontakt zum Eigentümer auf – und in aller Regel ist das Grün alsbald vom Bürgersteig verschwunden und der Weg für Rollator und Kinderwagen wieder frei.

