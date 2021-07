Fast elf Jahr liegt das Hochwasser von 2010 in Ochtrup mittlerweile zurück. Die Bilder aus den aktuellen Hochwassergebieten lassen bei vielen Menschen in den Ortsteilen die Erinnerungen hochkommen. Sie haben ihre Häuser inzwischen gesichert und fragen nun, was die Kommune für Maßnahmen ergriffen hat.

Überflutete Landschaften, Menschen, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Die Bilder, die in diesen Tagen aus den Hochwassergebieten in den Medien zu sehen sind, rufen auch bei den Einwohnerinnen und Einwohnern in den beiden Ochtruper Ortsteilen Erinnerungen wach. Beim Hochwasser Ende August 2010 blieb es in Langenhorst und Welbergen glücklicherweise bei Sachschäden. Doch was ist eigentlich seitdem mit Blick auf den Hochwasserschutz passiert?