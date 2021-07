Standort der neuen Rettungswache fix

Die 20 Jahre alte Tradition des Landrats, die Kreiskommunen im Rahmen einer Sommerradtour zu besuchen, führt auch Dr. Martin Sommer fort. Bei seinem Besuch in Ochtrup stellte er fest, dass sie Töpferstadt in Sachen Bevölkerungsschutz gut aufgestellt ist. Eine Rolle spielte dabei auch die neue Rettungswache.

Dr. Martin Sommer (6.v.l.) war jetzt im Rahmen seiner Sommerradtour zu Gast in Ochtrup. Startpunkt war die Feuerwache in Langenhorst.

Landrat Dr. Martin Sommer hat im Rahmen seiner Sommerradtour 2021 einen Etappenstopp in der Töpferstadt gemacht. Unter anderem hob er hervor, dass die Och­truperinnen und Ochtruper sich auf zukunftsgerichtete Strukturen in ihrer Stadt verlassen können. Damit sprach er vor allem den Aspekt des Bevölkerungsschutzes an.